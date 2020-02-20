Норвежский биатлонист Йоханнес Дале выступил с критикой российского биатлониста Александра Логинова, который выиграл золото и бронзу на чемпионате мира 2020 года.

«Мы все недовольны его победой, не хотели, чтобы это случилось. Но он допущен к гонкам согласно правилам IBU, и мы принимаем это. В текущем сезоне Александр выступает хорошо, его успехи нас не удивили», – цитирует 22-летнего Дале Dagbladet.

Логинов финишировал первым в спринте и третьим в гонке преследования.

Дале – победитель и призер этапов Кубка мира в эстафете.

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