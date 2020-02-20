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Ульсбю и Йоханнес Бё выиграли сингл-микст, Куклина и Елисеев – седьмые

Ульсбю и Йоханнес Бё выиграли сингл-микст, Куклина и Елисеев – седьмые
Eurosport

10 мин. назад

Норвежцы вслед за смешанной эстафетой взяли и сингл-микст, Александр Логинов остается единственным добытчиком наград для сборной России.

Норвежские биатлонисты Марте Ульсбю и Йоханнес Бё одержали победу в сингл-миксте на чемпионате мира в итальянском Антхольце, показав время 34.19,9.

Второе место заняли Франциска Пройсс и Эрик Лессер из Германии (+17,6), третье – представители Франции Анаис Бескон и Эмильен Жаклин (+29,8). Российский дуэт Лариса Куклина/Матвей Елисеев финишировал седьмым с отставанием от лидеров +1.00,5.

  • Чемпионат мира по биатлону в Антхольце завершится 23 февраля. Россия занимает четвертое место в медальном зачете, обе награды завоевал Александр Логинов (золото спринта и бронза пасьюта).
  • В марте в рамках Кубка мира-2019/20 пройдут еще три этапа – в Нове-Место, Контиолахти и Холменколлене.

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