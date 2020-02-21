Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова планирует подать в суд на Союз биатлонистов России (СБР), если ее дочь Кристина не пробежит ни одной гонки на чемпионате мира 2020 года в Антхольце.

– У нас все время выступают одни и те же – Юрлова, Миронова, Куклина и Старых. При этом только Юрлова попадет в 20-ку, остальные еще дальше. Кристина сейчас пятый номер, запасная, хотя, наверное, могла бы побороться.

– Кристина в первых гонках могла бы, как минимум, то же самое показать.

– Не хуже тех, кто не может в двадцатку заехать?

– Конечно. Я даже не могу комментировать сейчас, что у них там творится. Полагаю, что из-за того, что я высказалась в прессе, дочь никуда не ставят.

– Они злопамятные?

– Не то что злопамятные, тренеры просто не могут побороться за нее. Она здесь ни при чем в принципе. Ситуация очень тяжелая в команде на самом деле.

– На эстафету-то Кристину поставят?

– Ничего себе, ее вообще надо было пробовать и в других гонках, девочка молодая – 23 года. А мы кого ставим-то? Которой 32. А почему 23-летнюю не можем поставить и попробовать? Ее вроде как планируют на эстафету... Но не знаю... Если не поставят ее в эстафету, то я буду в суд подавать на всех на них.

– А тут еще пишут, что Кристина будет менять спортивное гражданство, если ее вообще не выпустят на чемпионате мира.

– Нет, нет, я же подтвердила, что, когда ее спросила – с тобой так обращаются, может, в другую страну? – она говорит: нет, мам, я только здесь. Поэтому, если ее никуда не поставят, то буду в суд подавать.

– На федерацию?

– Да, – сказала 55-летняя Резцова в интервью «Комсомольской правде».

Состав на эстафету предварительно назвал президент СБР Владимир Драчев – Резцовой там нет, а в масс-старт она не попадает.

Женскую эстафету побегут Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина.

Резцова навредила дочери жаркими высказываниями в интервью. Девушку не ставят на гонки ЧМ

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