Президент СБР Владимир Драчев назвал предварительный состав и расстановку на женскую эстафету ЧМ-2020 и дал прогноз на гонку.

«Пока без Резцовой. Решили поэкспериментировать, пока накидываем такое: Юрлова-Перхт, Старых, Миронова, Куклина – с такой расстановкой по этапам. Видим, что у нас шестые и седьмые места, надо что-то менять. Попробуем сделать так, чтобы с первого этапа идти впереди и финишировать с флагом», – цитирует Драчева Sportbox.

В четырех кубковых эстафетах Россия только один раз заехала на подиум – в Хохфильцене вторыми были Резцова, Куклина, Миронова и Юрлова-Перхт.

Российские биатлонистки пока не завоевали ни одной медали на ЧМ-2020 в Антхольце.

Женская и мужская эстафеты пройдут в субботу, 22 февраля. Eurosport.ru проведет текстовый онлайн мужской гонки.

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