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Полиция проводит обыски в номерах Логинова и его тренера. Изымают личную технику

Полиция проводит обыски в номерах Логинова и его тренера. Изымают личную технику
Eurosport

30 мин. назад

За несколько часов до эстафетных гонок ЧМ-2020.

Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира в Анхольце.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил: «Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъяты компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в шесть утра».

По информации журналиста Василия Конова, также обыскивают номер Евгения Гараничева и личного тренера Логинова Александра Касперовича.

  • Логинов в прошлом отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.
  • Логинов и Гараничев заявлены на эстафету, которая состоится в 16:45 мск.
  • В декабре 2018 российских биатлонистов обыскивала австрийская полиция.

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