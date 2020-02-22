Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира в Анхольце.

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил: «Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъяты компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в шесть утра».

По информации журналиста Василия Конова, также обыскивают номер Евгения Гараничева и личного тренера Логинова Александра Касперовича.

Логинов в прошлом отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

Логинов и Гараничев заявлены на эстафету, которая состоится в 16:45 мск.

В декабре 2018 российских биатлонистов обыскивала австрийская полиция.

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