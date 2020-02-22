Getty Images
Полиция проводит обыски в номерах Логинова и его тренера. Изымают личную технику
За несколько часов до эстафетных гонок ЧМ-2020.
Итальянская полиция проводит обыски в номерах российских биатлонистов на чемпионате мира в Анхольце.
Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил: «Срочно, обыски в отеле сборной России по биатлону! Изъяты компьютер и телефон Логинова, силовики приехали в шесть утра».
По информации журналиста Василия Конова, также обыскивают номер Евгения Гараничева и личного тренера Логинова Александра Касперовича.
- Логинов в прошлом отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.
- Логинов и Гараничев заявлены на эстафету, которая состоится в 16:45 мск.
- В декабре 2018 российских биатлонистов обыскивала австрийская полиция.