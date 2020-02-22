Российский биатлонист Александр Логинов и президент СБР Владимир Драчев подробно рассказали об обысках в номерах национальной команды. Итальянские полицейские рано утром пришли в комнату Логинова и Евгения Гараничева, также обыскали личного тренера Логинова Александра Касперовича.

«Проснулись с Евгением от того, что вломились в дверь. Они сами открыли, забрали оружие как у особо опасных преступников. Просили сидеть на месте. В одних трусах мы смотрели, как они проверяли вещи мои, рылись. Их интересовали только мои вещи. Я попросил, чтобы более компетентный переводчик пришел. Она пришла, проверили в документах, которые они привезли, что это был запрос от IBU, недоверие от IBU.

Думаю, им нужно было, чтобы сегодня. Забрали компьютер, забрали личные вещи, телефон личный. Это больше всего меня расстроило. Все забрали. Я не против, чтобы они его проверяли, скопировали, но это личная вещь, в любом случае в 2020 году необходимая для жизни.

Но ничего не предъявляли. Меня все это очень расстраивает. Надеюсь, что все-таки это не останется замятым, и надеюсь, что какой-то хороший положительный итог выйдет. Не говорю про извинения, но это сильно расстраивает. Это уже не беспредел, но близко к тому. Хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку. Мы не сломаемся, у нас менталитет не такой», – сказал 28-летний Логинов в эфире «Матч ТВ».

Александр ЛогиновGetty Images

Президент СБР Владимир Драчев рассказал о постановлении, которое выдали полицейские. «Это шоу, как обычно, порадовать болельщиков тем, что приехали сегодня с самого утра и подняли всю команду перед эстафетой. Это с подачи IBU, разбираемся. Есть постановление, здесь две фамилии – Логинов и Касперович. В полицию официальное письмо от IBU поступило, попросили разобраться и провести проверку, почему Александр Касперович находится в расположении команды России. У него была найдена не его аккредитация. [В связи] с этим попросили проверить Александра Логинова.

Написано, что Логинов имел допинговый случай, считают, что в очередной раз его применение... МИД и министра спорта Олега Матицына подключили уже. Звонил замруководителю МИДа, думаю, сейчас подключатся все, наша прокуратура уже подключается», – сказал Драчев.

Логинов в прошлом отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

Логинов и Гараничев заявлены на эстафету, которая состоится 22 февраля в 16:45 (мск).

В декабре 2018 российских биатлонистов обыскивала австрийская полиция.

Полиция проводит обыски в номерах Логинова и его тренера. Изымают личную технику

Подписывайся на нас ВКонтакте