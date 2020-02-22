В предпоследний день чемпионата мира по биатлону в Антхольце в номер лидера сборной России Александра Логинова вломилась итальянская полиция. В шесть утра, за 11 часов до мужской эстафеты, Логинов и его сосед Евгений Гараничев в трусах наблюдали за действиями хранителей закона, которые копались в его вещах и изымали личную технику.

Что произошло?

Полиция с ордером на обыск пришла в номера Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Гараничев не интересовал следствие – подозревался только Логинов, который имеет допинговое прошлое.

«Забрали компьютер, личные вещи, телефон. Это больше всего меня расстроило. Все забрали. Я не против, чтобы они его проверяли, скопировали, но это личная вещь, в любом случае в 2020 году необходимая для жизни. Но ничего не предъявляли. Меня все это очень расстраивает», – рассказал Логинов в эфире «Матч ТВ».

От кого был ордер?

Заявление в полицию написала антидопинговый менеджер IBU Сара Фуссек. Поводом стала аккредитация Касперовича – бейдж, который дает право находиться на стадионе, стрельбище и в других стратегически важных зонах. Личному тренеру лучшего биатлониста России почему-то не хватило бейджа из российской квоты, и на помощь пришли украинцы, выделившие карточку из своего хозяйства.

Александр КасперовичGetty Images

«Был случай, когда Александр Касперович ходил по трассе с чужой аккредитацией. На основании этого было написано заявление в полицию одним из членов IBU. В связи с этим полиция начала расследование и приехала с проверкой, чтобы посмотреть, где живет Касперович. Оказывается, он живет вместе с командой России, и в постановлении заодно прописано проверить комнату Логинова, так как он имел раньше допинговый случай. В Италии это очень строго», – объяснил президент СБР Владимир Драчев.

Таким образом, СБР самостоятельно и по собственной глупости стал инициатором вопиющей ситуации. Аккредитация на важные спортивные соревнования – строгий и ответственный процесс: даже журналисты перед получением бейджа подписывают согласие, что не передадут его чужим лицам. Странно, что этого не знали в СБР, еще удивительнее – то, что аккредитации не оказалось не у кого-то, а у личного тренера лидера сборной. В СБР вообще не любят личных тренеров, а журналист Василий Конов сообщает, что аккредитации есть, например, у всей семьи Драчева. Спокойно ходят и прославленные экс-биатлонисты – в частности, Дмитрий Васильев.

«Очень надеюсь, что семья главы СБР получила аккредитацию не из российской квоты в ущерб личному тренеру Логинова», – резюмирует Конов.

Отсутствие аккредитации у Касперовича – вина СБР и, вероятно, персонально Драчева, но ситуация совершенно точно не заслужила полицейских разбирательств и уголовных обвинений. Проблемы с бейджем спокойно решаются на уровне оргкомитета турнира: российской и украинской стороне могли выписать штраф за нарушение правил аккредитации, Касперовичу запретить проход на территорию стадиона. Но сейчас это выглядит так, что аккредитация Касперовича – просто удачный повод провести обыски. И это безалаберность СБР, в котором прекрасно знают, что команду со всех сторон рассматривают под микроскопом.

Логинова опять обвиняют в допинге?

Не напрямую, но косвенно. IBU и полиция решили, что раз Касперович присутствует на чемпионате мира по аккредитации другой страны, то он может поставлять на турнир допинг. В связи с этим постановили обыскать заодно Логинова – на случай, если он снова употребляет запрещенные препараты.

В номерах и автомобилях спортсмена и его тренера искали именно допинг. Личную технику Логинова изъяли, чтобы проверить, не ведет ли он переписки о допинге.

Александр ЛогиновGetty Images

После обыска биатлониста отпустили готовиться к эстафете, которая запланирована на 16:45 мск, а Касперовича увезли в полицейский участок.

Такие истории уже были. Чем они закончились?

Последний громкий обыск пришелся на декабрь 2018 года – к сборной России в Хохфильцене вломилась полиция Австрии. В это же время пришли к Антону Шипулину, который еще не завершил карьеру и проводил сбор в Обертиллиахе. Тогда российских биатлонистов подозревали в манипуляциях с кровью на ЧМ-2017. Благодаря гласности дело замяли – никаких конкретных обвинений не последовало.

В марте 2019-го австрийские полицейские провели рейд на лыжном чемпионате мира в Зеефельде – арестовали шестерых спортсменов из Австрии, Эстонии и Казахстана, одного поймали с иглой в вене во время переливания крови. Допинг-притон был замаскирован под парикмахерскую. Это – отличная и качественная антидопинговая работа. А полицейские, занимающиеся аккредитацией Касперовича – абсурд.

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