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Тренер Белозеров: «Переживаю, что полиция выдернет Логинова перед эстафетой»

Тренер Белозеров: «Переживаю, что полиция выдернет Логинова перед эстафетой»
Eurosport

35 мин. назад

Надеемся, что Александр выступит в гонке и покажет максимум.

Старший тренер мужской сборной Росссии по биатлону Сергей Белозеров выразил опасения, что лидер команды Александр Логинов пропустит эстафету на чемпионате мира в Антхольце из-за обысков.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него потребуются дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – цитирует Белозерова ТАСС.

  • Итальянская полиция начала обыск в номере Логинова и Гараничеева в шесть утра.
  • Мужская эстафета начнется в 16:45 мск, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию гонки.
  • За Россию заявлены Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов. В случае неучастия Логинова четвертый этап побежит Халили.

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