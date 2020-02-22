Старший тренер мужской сборной Росссии по биатлону Сергей Белозеров выразил опасения, что лидер команды Александр Логинов пропустит эстафету на чемпионате мира в Антхольце из-за обысков.

«Гараничев сказал, что будет бежать. Что касается Логинова, то я переживаю, что полиция, изъяв его компьютер и телефон, может до обеда сказать, что от него потребуются дополнительные сведения, и выдернуть его. Поэтому Карим Халили у нас остался запасным. Если что, заменить его мы сможем, но поменять этапы – нет», – цитирует Белозерова ТАСС.

Итальянская полиция начала обыск в номере Логинова и Гараничеева в шесть утра.

Мужская эстафета начнется в 16:45 мск, Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию гонки.

За Россию заявлены Гараничев, Елисеев, Поршнев и Логинов. В случае неучастия Логинова четвертый этап побежит Халили.

Обыск у Логинова в 6 утра – беспредел. Но СБР подставился сам по глупости и безалаберности

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