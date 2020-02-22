Международный союз биатлонистов (IBU) открыл дело против Алекандра Касперовича, личного тренера Александра Логинова, из-за использования поддельной аккредитации на чемпионате мира 2020 года в Антхольце.

«IBU подтверждает, что дело было открыто в связи с возможной подделкой аккредитации, все имеющиеся факты были переданы в Biathlon Integrity Unit (независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом)», – говорится в сообщении IBU для ТАСС.

Касперович не получил аккредитацию из российской квоты и позаимствовал бейдж у украинцев, чтобы пройти на трассу гонки преследования.

Утром итальянская полиция провела обыски у Касперовича и Логинова.

Обыск у Логинова в 6 утра – беспредел. Но СБР подставился сам по глупости и безалаберности

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