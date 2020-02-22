Сборная Норвегии выиграла женскую эстафету 4х6 км на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

В составе победительниц выступали Сюннева Сулемдаль, Ингрид Тандреволд, Тирил Экхофф и Марте Ульсбю-Ройселанн. Норвежки использовали 9 дополнительных патронов и зашли на один штрафной круг.

Вторыми стали немки Каролин Хорхлер, Ванесса Хинц, Франциска Пройс и Дениз Херманн, которые взяли 9 допов и отстали на 10.7 секунды. Бронзу завоевали украинки Анастасия Меркушина, Юлия Джима, Вита Семеренко и Елена Пидгрушная, которым потребовалось 8 дополнительных патронов. Украинские биатлонистки отстали на 18.4 секунды.

Сборная России финишировала на восьмом месте. На четверых Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Светлана Миронова и Лариса Куклина взяли 11 доппатронов, Миронова заехала на штрафной круг. Отставание России составило 1 минуту 2.6 секунды.

Программа ЧМ-2020 продолжится мужской эстафетой, которая стартует в 16:45 мск.

Турнир завершится в воскресенье двумя масс-стартами.

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