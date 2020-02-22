Бывший тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин заявил, что личный тренер Александра Логинова Александр Касперович не получил аккредитацию на ЧМ-2020 по настоянию президента СБР Владимира Драчева.

«Приехал человек, почему бы вот президенту не сделать ему аккредитацию? Это же личный тренер ведущего спортсмена сборной! У меня есть информация, что Драчев специально не хотел давать Касперовичу аккредитацию. Запретил ему, возможно, неприязнь к тренеру или еще что-то. А у Драчева там же вся семья на чемпионате с аккредитациями. У жены и детей все есть, а у тренера нет. Делает так, как ему выгодно.

До такого абсурда еще не доходило, такие мероприятия делаются целенаправленно. Можно ведь приехать было вчера, а не сегодня перед гонкой… Как вот теперь выступать спортсмену? Когда я был тренером, такие же были провокации. Приезжали в 12 ночи, а им бежать гонку с утра. Мы поднимали вопрос, а в IBU нам говорили, что могут брать спортсменов 24 часа в сутки», – цитирует Драчева «Р-Спорт».

Рано утром в номера Логинова и Касперовича пришла с обыском итальянкая полиция.

IBU обвинил Касперовича в использовании поддельной аккредитации.

Обыск у Логинова в 6 утра – беспредел. Но СБР подставился сам по глупости и безалаберности

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