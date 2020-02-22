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Франция ушла к золоту, Йоханнес бьется за серебро, Россия опять без медали

Франция ушла к золоту, Йоханнес бьется за серебро, Россия опять без медали
Eurosport

3 мин. назад

Бегут Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов.

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