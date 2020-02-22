Мужская эстафетная гонка 4*7.5 км на чемпионате мира по биатлону в Антхольце завершилась победой сборной Франции.

Чемпионами стали Эмильен Жаклин, Мартен Фуркад, Симон Дестьё и Кентен Фийон-Майе, использовавшие четыре дополнительных патрона. Серебро – у норвежцев Ветле Кристиансена, Йоханнеса Дале, Тарьея Бё и Йоханнеса Бё, которые сходили на один штрафной круг и взяли 12 взяли допов. Их отставание от победителей – 21.5 секунды.

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Бронзовую медаль завоевали немцы Эрик Лессер, Филипп Хорн, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. На стрельбе им потребовалось восемь доппатронов и один штрафной круг, отставание от лучших – 36.2 секунды.

Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов финишировали четвертыми с девятью дополнительными патронами, проиграв французам 1 минуту 44.7 секунды.

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