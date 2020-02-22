Первичные результаты обысков у представителей российской сборной по биатлону говорят об отсутствии улик, свидетельствующих об использовании ими допинга. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российское посольство в Риме.

«Первичные результаты обыска свидетельствуют об отсутствии улик, однако были изъяты телефон и переносной компьютер биатлониста А.В. Логинова и телефон его личного тренера А.В. Касперовича для дальнейшей проверки в рамках предварительного расследования. Никаких мер по ограничению свободы россиян итальянские правоохранители предпринимать не планируют», – говорится в коммюнике посольства.

В попавшем в СМИ ордере на обыск, который был представлен карабинерами Александру Логинову и его тренеру Александру Касперовичу, говорилось о подозрении в совершении преступления по статье об «использовании или приеме запрещенных препаратов» в спортивных соревнованиях.

В прошлом Логинов отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

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