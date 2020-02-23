Норвежский биатлонист: «Если у Логинова что-то найдут, это будет хорошо для спорта»

Норвежский биатлонист Йоханнес Дале высказался о ситуации с обыском в номере россиянина Александра Логинова.

«Вся наша команда сегодня рано проснулась, узнав о полицейском рейде. Не думаю, что такие действия правоохранителей являются случайными. Безусловно, такие новости убивают чемпионат мира. Особенно когда они появляются не впервые.

Мы все устали от подобных вещей, но, с другой стороны, это здорово, что власти держат такие вопросы на контроле. Сложно сказать, могла ли полиция что-то найти во время рейда. Не знаю точно, что именно они делали в номерах. Слышал, что конфисковали некоторые телефоны. Наверное, проверяли звонки. Не знаю, но если они что-то найдут, это будет хорошо для спорта», – приводит слова Дале TV2.

Ранее сообщалось, что результаты обыска у представителей российской сборной показали отсутствие улик, свидетельствующих об использовании допинга.

В прошлом Логинов отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

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