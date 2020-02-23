Лидер сборной России Александр Логинов досрочно завершил чемпионат мира-2020 и не выступит в гонке с общего старта.

«Последние события вынудили Александра отказаться от гонки», - сообщил ТАСС представитель тренерского штаба национальной команды

22 февраля, в утро перед эстафетой, итальянская полиция провела обыск в отеле российской сборной. У Логинова изъяли для проверок ноутбук и телефон. Ночью накануне масс-старта полицейские вновь приехали в отель к Александру для того подписания протокола совершенного накануне обыска.

В Антерсельве Логинов стал чемпионом мира в спринте и взял бронзу в пасьюте. После эстафеты биатлонист намекнул, что может завершить карьеру.

Обыск в отеле сборной России был спровоцирован информацией, что тренер Логинова Александр Касперович находится на ЧМ-2020 не по своей аккредитации.

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