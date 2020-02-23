Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о снятии Александра Логинова с заключительной гонки чемпионата мира.

«Печально, конечно, но все к этому шло. Злопыхатели-негодяи сделали свое черное дело. Сейчас мы пожинаем плоды их черной деятельности. Конечно, жалко. Мне кажется, Саша мог показать хороший результат. Но если он так решил, значит, ему виднее.

Я по натуре оптимист и верю в хорошее. Надо рассчитывать на самый хороший результат, но если реально смотреть, то шансы маленькие. Елисеев потерял свою стрельбу, а Поршнев ногами слаб. Но все равно будем болеть за наших.

Не думаю, что Бё и Фуркад с улыбкой восприняли сегодняшнюю новость. Одно дело – говорить, другое – видеть плоды свой черной деятельности. Не думаю, что они совсем конченые, а если и конченые, то с ними даже не о чем разговаривать, даже не смотря на количество их медалей», – цитирует Васильева «Чемпионат».

В Антерсельве Логинов стал чемпионом мира в спринте и взял бронзу в пасьюте. После эстафеты биатлонист намекнул, что может завершить карьеру.

Обыск в отеле сборной России был спровоцирован информацией, что тренер Логинова Александр Касперович находится на ЧМ-2020 не по своей аккредитации.

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