Норвежка Марте Ульсбю-Ройселанн стала победительницей гонки с общего старта на чемпионате мира в Антерсельве. На финише она обогнала итальянку Доротею Вирер на 20 секунд. После стрельбища Дора (3 промаха) опережала Марте (2 промаха) на 14.4 секунды.

Бронзу завоевала шведка Ханна Эберг (+26.1; 3 промах). Екатерина Юрлова-Перхт финишировала шестой с двумя осечками (+52.0).

Ульсбю-Ройселанн стала девятикратной чемпионкой мира. Пять золотых медалей она завоевала в Антхольце-Антерсельве.

Чемпионат мира завершится мужской гонкой с общего старта, которая начнется в 17:00 мск.

У России не выступит Александр Логинов, который принес сборной обе медали (золото в спринте и бронзу в пасьюте).

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