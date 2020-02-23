В заключительной гонке чемпионата мира по биатлону в Антхольце разыграли последний комплект наград.

В масс-старте победу праздновал норвежец Йоханнес Бё. Он не допустил промахов и пробежал гонку за 38:09.5.

Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе с тремя промахами (+42 секунды), третье место досталось Эмильену Жаклину (2 промаха и 55 секунд отставания).

Сборная России на чемпионате мира завоевала две медали – золото и бронзу усилиями Александра Логинова.

Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.

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