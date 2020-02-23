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Йоханнес выиграл масс-старт, русских нет в топ-20
Без Александра Логинова сборная России выглядела мальчиками для битья.
В заключительной гонке чемпионата мира по биатлону в Антхольце разыграли последний комплект наград.
В масс-старте победу праздновал норвежец Йоханнес Бё. Он не допустил промахов и пробежал гонку за 38:09.5.
Вторым стал француз Кентен Фийон-Майе с тремя промахами (+42 секунды), третье место досталось Эмильену Жаклину (2 промаха и 55 секунд отставания).
- Сборная России на чемпионате мира завоевала две медали – золото и бронзу усилиями Александра Логинова.
- Следующий этап Кубка мира пройдет в чешском Нове-Место с 5 по 8 марта.