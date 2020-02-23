«Я никогда не применял допинг». Логинов ни в чем не виноват, но его лишили двух гонок на ЧМ

Чемпионат мира по биатлону завершился классическими масс-стартами. Там бежали все лучшие в тотале и призеры гонок Антхольца, но с одним исключением.

Если у женщин шансов на медали было бы мало, даже если половину стартовавших составляли представительницы России, то у мужчин в самой зрелищной гонке турнира причины рассчитывать на призы оставались. Пока их не растворили за день до старта. Обыски итальянской полиции, инициированные IBU, за несколько часов до биатлонной эстафеты – сюр, который нарушил и права Логинова, и здравый смысл.

Утром 22 февраля (примерно в 6:00) итальянская полиция ворвалась в номер Александра и Евгения Гараничева. Факт вопиющий, а если учесть, что в запросе IBU претензии касались только личного тренера первого номера сборной России – и вовсе идиотский. Комментарий Логинова подтверждает несуразность ситуации: «Просили нас [с Гараничевым] сидеть на месте – естественно, в одних трусах. Их интересовали только мои вещи. Мне ничего не предъявляли». Более того, итальянские карабинеры приехали к Логинову еще и ночью и продолжили разговор до трех часов ночи, так что кроме как отказом от масс-старта ситуация закончиться не могла.

Александр Логинов, РоссияGetty Images

IBU на пару с итальянской полицией лишили спортсменов нормального сна (и нормальной эстафеты, как результат), а еще послали подальше презумпцию невиновности. По словам президента СБР Владимира Драчева, Логинова и Гараничева разбудили не из-за проблем с аккредитацией тренера первого, а потому что у Александра раньше находили допинг. Здравый смысл, привет.

Гадать, почему тренеру лучшего биатлониста России не выдали аккредитацию от СБР (говорят, это было личное желание президента Драчева) не будем, просто зафиксируем ситуацию: Александра Каспировича из-за приезда на чемпионат мира не по своей аккредитации подозревают в провозе на турнир допинга. Ни в нарушении правил посещения ЧМ, ни в незаконном проникновении на спортивные объекты, ни даже в запрещенном переезде через границу. Получается, что одно только наличие российского паспорта теперь указывает на возможное применение запрещенных препаратов.

И это уже какая-то навязчивая идея IBU по поиску того, чего быть не может. Едва ли русские спортсмены настолько умалишенные, что обстановке непрекращающегося контроля будут глотать препараты. Да и про подробности своего допингового дела Александр Логинов в интервью TV2 пообещал вскоре высказаться: «Я никогда не применял допинг и понятия не имею, как запрещенное вещество тогда попало ко мне в организм. Однажды я расскажу всю историю».

Абсурд уже дошел до того, что если раньше Россию накрывали за допинговые проволочки через несколько лет, то теперь и лишать будет банально нечего. Лучший спортсмен снимается с гонок и говорит о возможном завершении карьеры: «Видимо, этим действительно пытаются ускорить процесс завершения моей карьеры. Если всем от этого будет лучше, значит, вскоре надо будет так и сделать». Что это, если не глупость?

И что самое обидное, такие заходы полиции не только нарушают психологию в сборной и вынуждают не бежать, а дают лишний повод хейтерам Логинова говорить о том, что вот же он допинг, опять, хватайте. Тарьей Бё высказался, что дело не только в аккредитации Касперовича, а Себастьян Самуэльсон и вовсе надеется, что виновные (он считает Логинова таковым) будут наказаны. Первого, кстати, заткнули в масс-старте – Эмильен Жаклин убежал от старшего Бё в финальной разборке, а швед и вовсе бы молчал, если не может подняться в личных гонках на ЧМ выше десятого места. Вбросили против Логинова Йоханнес Дале и многие другие, а норвежское издание Dagbladet и вовсе выпустило новость с мерзким заголовоком «Пойман со спущенными штанами».

Александр Логинов – чемпион мира в спринтеGetty Images

Вся эта ситуация, созданная IBU на пустом месте, подталкивает Логинова к крайне резкому шагу. Его изматывают проверками, допросами и банально мешают соревноваться. Он близок к тому, чтобы сдаться, но делать этого нельзя, иначе каждый хейтеров будет упиваться победой над чистым (теперь то уж точно) русским спортсменом. Соперники не могут только в гонке и на рубеже, как Логинов в спринте и почти в пасьюте. Так что давайте радоваться тому, что Александру не помешали взять медали хотя бы эти медали, и надеяться, что он вернется и всем все еще раз докажет.

Другие тексты Eurosport.ru про биатлон, который все больше становится не про спорт:

Обыск у Логинова в 6 утра – беспредел. Но СБР подставился сам по глупости и безалаберности

Устюгов и Слепцова – первые жертвы московской антидопинговой лаборатории. Будут новые имена

Подписывайся на Eurosport.ru в инстаграме