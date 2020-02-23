Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что биатлонист сборной России Александр Логинов и тренер Александр Касперович могут попасть под уголовную ответственность в Антхольц-Антерсельве.

«Есть инфа, что на Логинова и Касперовича заведено уголовное дело в Италии! Письмо барышни из IBU оказалось весьма серьезным!

Ждем развития событий. Но из Италии обоих выпустят», – написал Губерниев в телеграм-канале.

Позднее сам Александр Касперович опроверг информацию комментатора. «Не открыто ничего. Как оно может быть открыто, когда только поступило заявление, сути которого мы даже не знаем? Все, что связано с допингом и запрещенными препаратами, в Италии уголовно наказуемо. Прокуратура Больцано дала санкцию на обыск, при котором ничего запрещенного не было найдено», – заявил тренер агентству «РИА Новости».

22 февраля в 6:00 в номер к Логинову пришли сотрудники итальянской полиции и провели обыск. Они подозревали биатлониста в употреблении допинга из-за того, что его личный тренер Касперович прибыл на чемпионат мира по чужой аккредитации и мог сбывать запрещенные препараты на турнире.

Из-за давления и допросов Александр снялся с заключительной гонки ЧМ-2020 – мужского масс-старта.

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