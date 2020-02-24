Норвежская газета Dagbladet выпустила материал по случаю с обыском у биатлониста сборной России Александра Логинова. Он получил заголовок «Пойман со спущенными штанами».

«Логинов считал, что унизительно сидеть на краешке кровати в одних трусах, пока итальянская полиция обыскивает его номер. Но в этом виноваты только лишь русские.

<…> Александр ранее получил дисквалификацию за мошенничество и теперь, видимо, обманул кого-то еще, раз ему запретили выходить даже в соседнюю комнату. Там его личный тренер Александр Касперович прибыл в разгар Кубка мира под чужой аккредитацией.

Может, это трюк. Но в основном русские обманывают лишь самих себя.

В гражданском обществе за прежний проступок Логинову следовало бы посадить и признать. К сожалению, как и в некоторых восточно-европейских странах, биатлон в России оказался не слишком цивилизованным. Когда дело доходит до спорта, никто не борется дальше, и все делают вид, будто ничего не произошло. В биатлоне подобное происходит постоянно. И действия полиции против Логинова и его личного тренера – верный признак этого», – написал журналист Эстен Сэтер.

После победы Александра в спринте на ЧМ-2020 Сэтер написал текст «Обманывал пенисом и кошельком». Колумнист напомнил читателям, что русский биатлонист объяснил наличие в крови ЭПО применением препарата от простатита.

22 февраля в 6:00 полиция Италии пришла в гостиничный номер Александра Логинова и провела там обыск. Правоохранительные органы посчитали, что его личный тренер Александр Касперович, прибывший на ЧМ-2020 под чужой аккредитацией, может передавать ему запрещенные препараты.

Норвежский биатлонист: «Если у Логинова что-то найдут, это будет хорошо для спорта»

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