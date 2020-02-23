Кристиансен – о Логинове: «Нужно двигаться дальше. Он отбыл наказание и теперь соревнуется с нами»

Норвежский биатлонист Ветле Кристиансен прокомментировал решение россиянина Александра Логинова сняться с масс-старта на чемпионате мира-2020 из-за обысков в его номере.

«Очень грустно, что сегодня он не смог выйти на старт и что он чувствует, что кто-то извне пытается разрушить его подготовку к чемпионату мира. Конечно, у него была двухлетняя дисквалификация, но я думаю, нам нужно двигаться дальше. Он отбыл наказание и теперь соревнуется вместе с нами.

Я слышал об этом обыске, как я понял, причина была в аккредитации его тренера. Если причина обыска действительно в этом, то я думаю, что это очень, очень глупо. Мне его немного жаль. Он переживает, а нам всем нужно помнить, что это человек, человек по имени Александр Логинов. Сейчас у него не лучшие времена. Мне его правда жаль», – приводит слова Кристиансена «Лыжный спорт».

22 февраля Логинов сообщил, что задумывается о завершении карьеры из-за постоянной травли.

В прошлом Александр отбыл наказание за употребление эритропоэтина.

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