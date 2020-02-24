Двукратный олимпийский чемпион и глава федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев раскритиковал высказывающихся против Александра Логинова зарубежных биатлонистов и заявил, что норвежец Тарьей Бё принимает допинг.

«Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат. Вчера, когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи братья Бё? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются.

Сам этот Тарьей весь в допинге – обложились справками и вякают что-то. Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал.

Пусть сидят дома, раз больные. А тут якобы болеют астмой. Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60% всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых. Это абсурд! ВАДА до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию.

А Тарьей Бё еще рот открывает, сидя весь в допинге. Ну как можно наших ребят не защищать? А если не умеешь этим заниматься, то не нужно вообще браться за это дело. Саша просто герой! За его золотую медаль надо выдать правительственную награду самого высокого уровня. То, через что он прошел и завоевал две медали, способен пройти только человек высокой стойкости и героизма. Снимаю перед ним шляпу. На фоне всей мерзости, гадости и некомпетентности», – цитирует 57-летнего Васильева «Р-Спорт».

Логинов завоевал на ЧМ-2020 золото и бронзу. Утром перед эстафетой к нему пришла с обыском итальянская полиция, спортсмен снялся с масс-старта.

Старший Бё выиграл золото смешанной эстафеты и серебро классической.

До старта ЧМ Анфиса Резцова намекнула на наличие медицинской поддержки у Фуркада и норвежек – француз задумался об обращении в суд.

«Я никогда не применял допинг». Логинов ни в чем не виноват, но его лишили двух гонок на ЧМ

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