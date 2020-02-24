Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад подвел итоги ЧМ-2020 и порассуждал о спортивном будущем.

«Это был отличный чемпионат. Я доволен и атмосферой, и спортивными результатами. Тут отличное место для проведения соревнований, был хороший натуральный снег, потрясающая природа, ну и в каждой гонке была красивая борьба. За все это мы и любим биатлон. Но больше всего мне, конечно же, запомнится победа в эстафете вместе с моими соотечественниками. Она очень много значит для меня и показывает высокий уровень сборной Франции. У нашей мужской команды никогда ранее не было такого успешного чемпионата.

Не исключено, что это был мой последний чемпионат мира, но все важные решения я буду принимать по окончании сезона. А пока мне надо сфокусироваться на борьбе с Йоханнесом за «Большой Хрустальный глобус», – цитирует 31-летнего Фуркада официальный сайт федерации биатлона Украины.

На ЧМ-2020 Фуркад завоевал золотые медали в мужской эстафете и индивидуальной гонке, а также бронзу в спринте.

Фуркад лидирует в общем зачете Кубка мира с 788 очками. У Кентена Фийон-Майе – 712, у Йоханнеса Бё – 690.

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