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«Такие спортсмены нужны биатлону». Президент IBU поддержал Логинова

«Такие спортсмены нужны биатлону». Президент IBU поддержал Логинова
Eurosport

19 мин. назад

Функционер не хочет, чтобы российский спортсмен закончил карьеру.

Президент Международной федерации биатлона Олле Далин прокомментировал слова россиянина Александра Логинова о возможном завершении карьеры.

«Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», – цитирует функционера РИА «Новости».

  • Логинов подвергся травле со стороны иностранных биатлонистов после того, как стал чемпионом мира-2020 в спринте.
  • 22 февраля в 6:00 полиция Италии пришла в гостиничный номер Александра и провела там обыск. Правоохранительные органы посчитали, что его личный тренер Александр Касперович, прибывший на ЧМ-2020 под чужой аккредитацией, может передавать ему запрещенные препараты.

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