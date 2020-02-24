Президент Международной федерации биатлона Олле Далин прокомментировал слова россиянина Александра Логинова о возможном завершении карьеры.

«Знаю, что Логинов не смог выступить в гонке в заключительный день соревнований. Что касается его слов о том, что он может завершить карьеру, то я считаю, что такие сильные спортсмены нужны биатлону», – цитирует функционера РИА «Новости».

Логинов подвергся травле со стороны иностранных биатлонистов после того, как стал чемпионом мира-2020 в спринте.

22 февраля в 6:00 полиция Италии пришла в гостиничный номер Александра и провела там обыск. Правоохранительные органы посчитали, что его личный тренер Александр Касперович, прибывший на ЧМ-2020 под чужой аккредитацией, может передавать ему запрещенные препараты.

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