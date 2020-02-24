Утром 22 февраля итальянская полиция провела обыски в номерах у тренера Александра Касперовича и биатлониста Александра Логинова. Формальный повод – специалист прошел на этап ЧМ в Антхольце по чужой аккредитации.

Как выяснилось позже, тренер позаимствовал бейдж у украинцев, чтобы пройти на трассу гонки преследования. Глава Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак рассказал, почему украинская делегация одолжила Касперовичу аккредитацию. «Логинов – не чужой для нас человек, он женился на украинской биатлонистке. А его тренер без аккредитации. Он хотел помочь своему спортсмену. На трассе подкричать, подсказать информацию. Попросил у наших аккредитацию, мы дали на полчаса-час.

Потом спортивный директор IBU увидел, или ему кто-то сказал. Он подошел, посмотрел, что у Касперовича чужая аккредитация. Нам сделали замечание, написали, чтобы мы ее сдали и аннулировали. Когда мы встретились, выяснили все обстоятельства, извинились перед IBU. Нам аккредитацию вернули и к нам никаких вопросов нет. Санкций не будет, все нормально. Это чемпионат мира, поэтому просто нужны какие-то сенсации», – рассказал Брынзак ютьюб-каналу Biathlon News.

22 февраля в 6:00 полиция Италии пришла в гостиничный номер Александра и провела там обыск. Правоохранительные органы посчитали, что Касперович, прибывший на ЧМ-2020 под чужой аккредитацией, может передавать ему запрещенные препараты.

Логинов подвергся травле со стороны иностранных биатлонистов после того, как стал чемпионом мира-2020 в спринте.

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