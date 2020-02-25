Международный союз биатлонистов (IBU) заявил о непричастности к действиям полиции относительно российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича.

«В соответствии со стандартной процедурой представители Независимого органа по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом Biathlon Integrity Unit (BIU) установили контакт с местными правоохранительными органами во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце и поделились с ними соответствующими данными.

Тем не менее, BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо еще. BIU не было сообщено о действиях, предпринятых итальянской полицией 22 февраля 2020 года, было сообщено, что эти действия были санкционированы итальянским прокурором в Больцано на основе информации, имеющейся в распоряжении итальянских правоохранительных органов. BIU будет готов предоставить любую помощь итальянским властям», – говорится в заявлении IBU для ТАСС.

Обыски у Логинова и Касперовича произошли ранним утром 22 февраля, из-за расследований биатлонист снялся с масс-старта.

Уголовное дело было открыто из-за наличия у Касперовича чужой аккредитации – в полиции посчитали, что он мог провозить на чемпионат мира запрещенные препараты.

По первоначальной информации, информацию об аккредитации Касперовича в полицию передала глава BIU Сара Фуссек.

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