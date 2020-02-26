Бывшая немецкая биатлонистка Кати Вильхельм призвала российского спортсмена Александра Логинова извиниться за допинговое прошлое – Логинов отбыл дисквалификацию за употребление эритропоэтина.

«Логинов выиграл медаль чемпионата мира в тот день, когда стало известно, что его товарищ по команде (Евгений Устюгов) дисквалифицирован за допинг. Это плохо для спорта. Чего я до сих пор жду, так это раскаяния и извинений. Это положительно отразится и на соревнованиях. Может, он чего-то не понимал или у него не было злых намерений.

Его результаты в Антхольце удивили, потому что в предыдущие недели он не выступал настолько хорошо. Не стоит что-либо предполагать, но плохое послевкусие остается», – цитирует 43-летнюю Вильхельм T-Online.

Немка завоевала три золота на Олимпийских играх и завершила карьеру после сезона-2009/10.

Логинов на ЧМ-2020 выиграл золото и бронзу, утром перед эстафетой к нему в номер пришла с обыском итальянская полиция.

«Я никогда не применял допинг». Логинов ни в чем не виноват, но его лишили двух гонок на ЧМ

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