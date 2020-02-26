Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев резко отреагировал на высказывания критиков чемпиона мира-2020 в спринте Александра Логинова.

«Знаете что, ребята. Скажу так: кто все еще требует покаяния от биатлониста Логинова, могут смело идти в жопу! Смело!» – написал Губерниев в телеграм-канале.

В среду, 26 февраля, трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону в составе сборной Германии Кати Вильхельм заявила, что все еще ждет от Логинова раскаяния и извинений.

В 2014 году Александр Логинов попался на применении эритропоэтина и получил от Международного союза биатлонистов двухлетнюю дисквалификацию.

На ЧМ-2020 русский биатлонист выиграл две медали – золото в спринтерской гонке и бронзу в преследовании.

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