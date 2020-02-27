Аккредитация Касперовича – не единственная проблема СБР. В России травят своих же биатлонистов

Чемпионат мира по биатлону завершился скандально – в этом не сомневался никто, но даже самые отъявленные скептики не поставили бы на утренний обыск у Александра Логинова накануне эстафеты. Сборная России уехала с двумя медалями – обе завоевал лидер мужской команды. В этот раз есть золото, но в прошлом году награды было три, а на подиуме стоял не только Александр, но также его товарищи по эстафетной четверке и Екатерина Юрлова-Перхт.

Союз биатлонистов России (СБР) в очередной раз облажался вместе с многочисленными приближенными, которые после каждой гонки дают комментарии разной степени паршивости.

Аккредитация Александра Касперовича – только верхушка айсберга, который разросся за 10 лет упадка при трех президентах: Михаиле Прохорове, Александре Кравцове и Владимире Драчеве. Касперовича должна была аккредитовать сборная России, и это не обсуждается – главный тренер лидера команды заслужил персональный бейдж, а кто-то из многочисленного тренерского штаба (в запутанной схеме главного, старших и просто тренеров разобраться очень трудно) вполне мог смотреть гонки с трибун. Из нежелания СБР аккредитовывать Касперовича логично вытек вывод, который Драчев сам подтвердил в первом же интервью после чемпионата мира. Какой – читай следующую строчку.

Драчев и Хованцев считают медали Логинова своей заслугой

Логинов готовился к сезону по планам Касперовича, а часть работы в межсезонье провел отдельно от сборной – жена Мария родила дочку, Александр тренировался дома и находился рядом с семьей. Драчев отрастил на Касперовича зуб и заявил:

«Какая может быть заслуга у человека, работающего дистанционно? Есть команда, она Логинова и подготовила. Когда его тренировал только Касперович, извините, мы помним, какими были результаты».

Александр Логинов, Россия, ЧМ-2020Getty Images

А потом добавил: «Я удовлетворен тем, что у нас есть чемпион мира. Нам за два года удалось сделать Логинова и привести его на высшую ступеньку в нашем виде спорта, тем более в мужском спринте у нас не было побед 12 лет. Естественно, за этим результатом выступление всей команды можно оценивать положительно».

Золото спринта взял Логинов под руководством Касперовича, а заслугу Драчев приписывает себе и штабу Хованцева. Кроме того, золото Логинова спасло от провала остальных биатлонистов – как будто не пропала ко второй части сезона скорость Матвея Елисеева, как будто не Никита Поршнев доезжал последний круг эстафетного этапа словно с гирями на ногах, как будто не они вдвоем финишировали в последних рядах масс-старта.

Прославленные экс-биатлонисты травят российских спортсменов

Российских болельщиков на протяжении всего турнира бомбило от высказываний зарубежных биатлонистов в адрес Логинова. СБР и пляшущий вокруг бомонд огрызались на братьев Бё, называя их допингистами, негодяями и чем похуже. Оскорблять в интервью своих же биатлонистов – тоже пожалуйста: самим можно. Ничто к этому не располагало, но президент федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев вдруг грубо раскритиковал Елисеева – биатлониста, который выступает на внутренних соревнованиях за Москву.

«У него хватает, как бы это сказать помягче, совести хамить тренерам, вести себя вызывающе и высокомерно. Елисеев уже давным-давно не является примером для подражания. Его поведение вызывает вопросы. Для чего держать таких спортсменов в команде, я не понимаю. Если бы он так вел себя в моей команде, его бы не было там уже через пять минут вне зависимости от того, как он себя ведет с тренером. А в сборной происходят просто недопустимые вещи. Мог послать тренера и прочее. В присутствии других людей», – заявил Васильев.

Матвей ЕлисеевGetty Images

Потом вдруг вступил Анатолий Алябьев – член СБР и двукратный олимпийский чемпион.

«Поведение Елисеева – это не просто неуважение к тренерам. Куда они смотрят? Что за тренеры и президент СБР, которые такое допускают? Надо же это все пресекать! Тренер не может позволять своему спортсмену так высказываться. В СБР надо наводить порядок. Непонятно, что творится в организации: и с тренерским составом, и со спортсменами. Так нельзя. Потом вон оно во что выливается.

Про Елисеева я много говорил. В Пхёнчхане он сказал: «Нам нужен психолог». Это мне врезалось в память. А для чего нужен тогда тренер, который должен быть одновременно папой, мамой, психологом, руководителем и подругой?»

Никому непонятно, откуда вдруг взялся хейт в сторону Елисеева. Наглец, посмел просить психолога вместо старой доброй советской системы, к которой привык 68-летний Алябьев! Срочно на каторгу в Сибирь! С таким СБР и братья Бё не нужны – затравят сами и расскажут, за что нужно ненавидеть.

Норицына увольняют, Хованцев остается

Когда журналист попросил Драчева оценить процент вероятности, что старший тренер женской сборной Виталий Норицын останется в должности, глава СБР сложил пальцы в кружочек – ноль. Репортер поинтересовался, знает ли об этом сам Норицын, и Драчев отрицательно покачал головой.

Но насчет Хованцева, главного тренера обеих команд, Драчеву все предельно ясно. «Он однозначно выполнил все критерии: Логинов, юниорские, юношеские медали… Многое хотим подкорректировать, вовремя не получилось, но с лыжами уже разобрались, к счастью. Поглядим, как со стрельбой. И в целом будем работать, продолжать».

Но у женской сборной Норицына к чемпионату мира хотя бы наметился прогресс в плане скорости, а мужчины ползли все, кроме Логинова – еще и не стреляли. Драчев нашел объяснение и этому – Норицын на сборе перед ЧМ был фактически отстранен от работы с командой, и все легло на могучие плечи Хованцева. Но и тут концы с концами не сходятся. Читайте:

«Весь план подготовки в Риднау мы корректировали совместно с Хованцевым, он полностью отодвинул Норицына от работы. Всю функциональную работу делали по планам Хованцева – поэтому девочки немного отошли и сумели хотя бы функционально подойти к ЧМ.

В стрелковом плане – не сумели. Я разговаривал с Гурьевым, он отвечает: нет жесткой работы. Говорю: извините, вы же тренер по стрельбе. Он: нет, у нас есть старший тренер, который убирает жесткую работу, убирает скоростные, убирает масс-старты, маленькие скоростные тренировки вокруг стрельбища. Это было необходимо делать в подготовительный период к ЧМ».

Владимир ДрачевGetty Images

Слово «отошли» обычно употребляется в смысле «отошли от тяжелых нагрузок», но уже в следующем абзаце Драчев критикует Норицына за то, что он не давал девушкам жесткую работу. Нестыковка, не так ли?

Это вообще можно исправить?

Сперва кажется, что абсолютно нет. Драчев, Тихонов, Хованцев, Аликин, Алябьев, Редькин, Резцова – все поливают друг друга, и из порочного круга не вырваться. Чтобы спасти российский биатлон, нужен абсолютно новый человек – но его нет. Не давать же в нагрузку Елене Вяльбе еще и биатлон?

Кстати, о Вяльбе. Ее пример показывает, что измениться в лучшую сторону и поднять федерацию все-таки можно. Сейчас Елена Валерьевна – один из лучших зимних функционеров страны, но в первые годы после назначения главой ФЛГР ее интервью читали примерно так же, как сейчас мысли Драчева – с блокнотом и ручкой, чтобы занести 90 процентов высказываний в цитатник абсурда. Значит, и у биатлона есть шанс.

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