Биатлонист сборной России Александр Логинов и его личный тренер Александр Касперович подадут иск к и.о. антидопингового менеджера IBU Саре Фуссек-Хаккарайнен.

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию. Речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.

Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», – заявил Касперович в интервью агентству ТАСС.

Фуссек-Хаккарайнен сообщила в полицию Антхольца, что тренер Логинова находится на ЧМ-2020 по чужой аккредитации и может быть причастен к распространению допинга.

Из-за информации и.о. антидопингового менеджера IBU в отель к биатлонисту сборной России в 6:00 22 февраля с обыском пришли представители правоохранительных органов.

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