Тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев допустил ошибку при подаче заявки на мужскую эстафету в рамках чемпионата мира. Об этом рассказал старший тренер мужской команды Сергей Белозеров.

«В эстафете мы планировали Матвея [Елисеева] на первый этап. Исходили из его физиологии и опыта на ЧМ-2019. Тогда на первом круге его сдерживал поток, на втором сдержали мы – практически в приказном порядке: ты никуда не бежишь, а идешь с теми, с кем вышел с лежки. Отстреляешь стойку – молоти на все, что получится. Таким способом он выиграл этап.

В этот раз ставили другую задачу – максимум +15 секунд от лидера. Задача Гараничева, которому уже не надо идти в потоке и под кого-то подстраиваться, удержать это. Средний дистанционный ход после спринта был нормальным, поэтому Женя должен был справиться. По большому счету, та же задача ложилась на Поршнева.

Но у нас произошел сбой при заявке. Начали разбираться и поняли, что главный тренер перепутал этапы Елисеева и Гараничева, заявив Женю на первый. Мы показали Хованцеву информацию на бумаге, в переписке, но исправить уже ничего нельзя. Человек ошибся. С себя вины тоже не снимаю, надо было идти и проверять. Хотя практика всегда была такая: Хованцев заявлял мужскую команду – и проблем не возникало», – цитирует Белозерова Sports.ru.

Евгений Гараничев, Матвей Елисеев, Никита Поршнев и Александр Логинов заняли в эстафете четвертое место.

Логинов выиграл золото и бронзу в личных гонках.

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