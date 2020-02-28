Бывший немецкий биатлонист Михаэль Рёш, в конце карьеры выступавший за Бельгию, поддержал Александра Логинова после победы на чемпионате мира 2020 года.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он все равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силен, что тут скажешь», – сказал 36-летний Рёш в комментарии «Матч ТВ».

На ЧМ-2020 в Антхольце за допинговое прошлое Логинова критиковали братья Бё, Йоханнес Дале и Себастьян Самуэльссон, ранним утром перед эстафетой в номере Александра провели обыск.

Рёш – олимпийский чемпион Турина-2006 в мужской эстафете.

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