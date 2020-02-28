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«Снимаю шляпу, он очень силен». Олимпийский чемпион из Германии поддержал Логинова

«Снимаю шляпу, он очень силен». Олимпийский чемпион из Германии поддержал Логинова
Eurosport

27 мин. назад

Михаэль Рёш пошел против системы.

Бывший немецкий биатлонист Михаэль Рёш, в конце карьеры выступавший за Бельгию, поддержал Александра Логинова после победы на чемпионате мира 2020 года.

«Он отсидел два года за ЭПО, вернулся, трибуны его встретили неодобрительным гулом. А он все равно стал чемпионом мира. Снимаю шляпу. Он очень силен, что тут скажешь», – сказал 36-летний Рёш в комментарии «Матч ТВ».

  • На ЧМ-2020 в Антхольце за допинговое прошлое Логинова критиковали братья Бё, Йоханнес Дале и Себастьян Самуэльссон, ранним утром перед эстафетой в номере Александра провели обыск.
  • Рёш – олимпийский чемпион Турина-2006 в мужской эстафете.

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