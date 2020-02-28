Донос в итальянскую полицию на российского биатлониста Александра Логинова и его личного тренера Александра Касперовича написала Сара Фуссек-Хаккарайнен – чиновница IBU, отвечающая за антидопинговую работу. Аббревиатура подведомственного IBU органа, в котором она занимает должность менеджера – BIU, а полностью он расшифровывается как независимый орган по контролю за соблюдением правил в области управления, прозрачности и борьбы с допингом (Biathlon Integrity Unit).

Глава IBU Олле Далин позже опроверг причастность своей организации к доносу на Логинова, но российская сторона ясно видела на заявлении подпись Фуссек. Позже Лиза Рейли, еще одна чиновница, заявила: «Не только Фуссек-Хаккарайнен, как исполняющая обязанности антидопингового менеджера IBU, но и другие следователи, присутствовавшие на турнире, связались с местной полицией в Антхольце и поделились с ней информацией и разведданными».

Значит, Далин прячет голову в песок, как и ранее его предшественник Андерс Бессеберг, который мило улыбался, а потом доставал из рукава очередное допинговое дело против России накануне важных стартов. Борьба с допингом – это замечательно и правильно, только как аккредитация Касперовича может быть разведданными? Еще раз: это дело если не оргкомитета чемпионата мира, то IBU, но никак не антидопинга. Касперовича, СБР или федерацию биатлона Украины должны были оштрафовать на 500 евро согласно правилам, но точно не напускать полицейских ищеек на Логинова, который тут вообще ни при чем.

Кто такая Сара Фуссек-Хаккарайнен?

Ее имя наверняка мелькнуло в памяти любителей зимних видов спорта – не только биатлона. Женщина совмещает биатлонный пост с лыжным – более 10 лет она работает в FIS и возглавляет антидопинговый комитет международной федерации лыжных видов спорта. А возмущенные российские болельщики вывели в поисковые лидеры гугла запрос «Сара Фуссек инстаграм» – угадаете зачем?

Фуссек уже занималась лыжным антидопингом, когда в далеком 2009-м на эритропоэтине поймали Юлию Чепалову, Евгения Дементьева и Нину Рысину, а чуть позже – Наталью Матвееву. Она раздавала интервью об их дисквалификации, а позже включилась в расследование доклада Макларена, и, разумеется, не без ее участия дважды отстранили от стартов Александра Легкова, Максима Вылегжанина и других упомянутых в докладе российских лыжников – без положительных проб, без доказанного факта манипуляций – только по слову Григория Родченкова и профессора Макларена.

Фамилия Фуссек упоминается в протоколах заседаний совета FIS, где обсуждались допинговые вопросы России: и в связи с отстранением Легкова, и в связи с восстановлением РУСАДА. А вот когда поймали на десятикратном превышении дозы сальбутамола Мартина Йонсруда Сундбю, FIS и Фуссек промолчали. О нарушении норвежца никто бы не узнал, если бы не возмущение и апелляция ВАДА.

Конечно, госпожу Фуссек нельзя считать исключительно отъявленной русофобкой – она действительно провела большую работу во главе антидопингового комитета FIS. В случае Терезы Йохауг FIS проявила завидную принципиальность, а полицейский рейд на ЧМ-2019 в Зеефельде позволил раскрыть преступную схему доктора Шмидта и поймать шестерых нарушителей – потребителей кровяного допинга. Замаскированный под парикмахерскую допинг-притон – вот что должно по-настоящему интересовать Сару Фуссек – но точно не аккредитация Касперовича. Видимо, старые лыжные кейсы Чепаловой, Матвеевой и Дементьева сделали в голове у Сары пометку со словом «эритропоэтин», и она подсознательно решила, что русский=допинг. И взъелась на Логинова.

Александр ЛогиновGetty Images

Хотя, конечно, если вдруг действительно вскроется какая-нибудь нехорошая история с участием Касперовича (вы ведь ничему не удивитесь?), Саре Фуссек можно будет только поаплодировать за наблюдательность иинтуицию.

Логинов подает против нее иск?

«Будем судиться с человеком, который подал на нас в полицию. Речь идет о Саре Фуссек. Иск будет подан с требованием компенсировать не только материальный, но и моральный вред.

Ее действия привели к тому, что Александр не смог выйти на старт. Два дня он оставался без полноценного сна, из-за этих событий у него подскочило давление», – сказал Касперович.

Александр Касперович на ЧМ-2020Getty Images

Позже тренер сборной Тюменской области Максим Кугаевский заявил, что Логинов ничего не слышал об иске к Фуссек, но все уже привыкли к несогласованности в российском биатлоне и не удивились. А Дмитрий Васильев призвал Логинова подавать в суд не лично на Фуссек, а на IBU.

Вот официальная информация от СБР и слова Владимира Драчева: «СБР самостоятельно будет выходить с такими же исками как организация и представлять интересы страны в этом направлении. Логинов как спортсмен будет подавать такой же параллельный иск». Все судебные процедуры не решаются быстро, а ни один иск пока не подан. Так что вряд ли Логинов добьется какой-либо компенсации в ближайшее время – даже если считать, что суды займут его сторону. Сара Фуссек потрудилась на славу.

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