Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Поклюке (Словения).
Из-за санкций со стороны ВАДА СБР был обязан представить IBU расширенную заявку команды, на случай если ВАДА откажет кому-то из основного состава команды в участии. «Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», – цитирует ТАСС представителя IBU.
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Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.
Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.
- ЧМ пройдет 10-21 февраля.
- Российским биатлонистам запрещено выступать под национальным флагом.
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