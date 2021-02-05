Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Поклюке (Словения).

Из-за санкций со стороны ВАДА СБР был обязан представить IBU расширенную заявку команды, на случай если ВАДА откажет кому-то из основного состава команды в участии. «Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», – цитирует ТАСС представителя IBU.