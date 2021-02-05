Все российские биатлонисты допущены к участию в чемпионате мира 2021 года, который пройдет в Поклюке (Словения).

Из-за санкций со стороны ВАДА СБР был обязан представить IBU расширенную заявку команды, на случай если ВАДА откажет кому-то из основного состава команды в участии. «Все спортсмены допущены к соревнованиям в качестве команды СБР», – цитирует ТАСС представителя IBU.

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Состав сборной России

Женщины: Светлана Миронова, Евгения Павлова, Ульяна Кайшева, Татьяна Акимова, Ирина Казакевич, Лариса Куклина.

Мужчины: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Эдуард Латыпов, Антон Бабиков, Евгений Гараничев, Карим Халили.

  • ЧМ пройдет 10-21 февраля.
  • Российским биатлонистам запрещено выступать под национальным флагом.

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