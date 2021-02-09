Чемпионат мира-2021 пройдет в словенской Поклюке, а большинство команд разместятся в Бледе – курортном городе на берегу ледникового озера. Ровно 20 лет назад в этих краях уже проходил чемпионат мира. Тогда успешнее всех выступила сборная России – победы Павла Ростовцева в спринте, пасьюте и золото в женской эстафете поместили команду на первое место в медальном зачете.

Кто фавориты

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Общий зачет мужского Кубка мира предельно ясно демонстрирует диспозицию сил. В топ-4 одни норвежцы, и Лукас Хоффер уже пошутил, что все это больше напоминает какой-то чемпионат Норвегии. Последователи Бьорндалена выиграли 11 личных гонок из 15, а в зачете Кубка наций опережают сборную Франции на безжалостные 573 очка. Чтобы претендовать на золотые медали, конкурентам придется рассчитывать не только на себя, но и надеяться на косяки лидеров – при другом раскладе шансов нет.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

У девушек тоже правят норвежки, но не так нагло. Первые строчки в личных гонках занимали семь спортсменок, три из которых поднялись на высшую ступень подиума первый раз в карьере. Марте Ульсбю-Ройселлан и Тирил Экхофф выглядят наиболее вероятными триумфаторами, но в случае осечек их легко подвинут другие леди: например, Ханна Эберг или Франциска Пройсс.

Кто удивит

Постепенно начала оживать сборная России. Возможно, в Поклюке тенденция продолжится. Во всяком случае, этого все очень хотят – люди соскучились по разнообразию. «Россия всегда была среди главных биатлонных стран. Надеюсь, в команде появятся новые звезды. Я бы обратил внимание на Латыпова. Кажется, у него есть потенциал», – поделился мнением Бьорндален.

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Вторую молодость переживает Яков Фак. 33-летний биатлонист уверенно идет по сезону: шесть раз заезжал в топ-10, а в последнем масс-старте зацепил бронзу. Словенец отлично знает трассу в Поклюке, поэтому точно будет претендовать на подиум. Больше всего шансов на успех в индивидуальной гонке: в этом виде Фак брал серебро на последней Олимпиаде и два раза завоевал медали на чемпионатах мира.

Джулия Симон дважды победила в масс-стартах и, кажется, созрела для покорения других дисциплин. 24-летняя француженка чередует успешные выступления с провальными, но на ЧМ вполне может выстрелить. Главной сенсацией спокойно может стать Лиза Тереза Хаузер – в январе австрийка насобирала пять подиумов. Плюс не стоит забывать о девушках из Беларуси, которые в Оберхофе чуть не выиграли эстафету.

Кто может облажаться

Как ни странно, Йоханнес Бё. Перед чемпионатом мира лидер общего зачета поменял приклад винтовки. Норвежские эксперты всерьез обеспокоены этой новостью, потому что последствия могут быть печальными. Бё-младший готов к любому развитию событий: «Было бы классно, если все сработало. Тогда я буду казаться очень умным. Но если все пойдет не так, как запланировано, я могу оказаться самым глупым биатлонистом всех времен».

Доротея Вирер Фото: Getty Images

Еще один мастер, который может сдать в самый неподходящий момент – Доротея Вирер. Главная красотка биатлона проводит сезон с лучшими показателями меткости в карьере (90%), но скорость на лыжне явно упала. 30-летняя спортсменка по разу поднималась на каждую ступень пьедестала и за три успешных гонки допустила лишь один промах. Но как только стрельба не получается, Доротея пролетает. Вирер давно говорит о завершении карьеры, и если ЧМ пройдет не по плану, в следующем сезоне итальянка вряд ли вернется.

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