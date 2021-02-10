Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов рассказал о подготовке команды к чемпионату мира в Поклюке (Словения).

«С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки – коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут всё было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал закрыт. Все готовятся к чемпионату мира. Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли.

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Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажерный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды. Так что, считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились, ха-ха. Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажерном зале у местных армейцев», – цитирует Шашилова официальный сайт СБР.

  • 10 февраля чемпионат мира стартует смешанной эстафетой.
  • За сборную России бегут Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

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