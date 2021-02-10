Чемпионат мира по биатлону в Поклюке (Словения) стартовал смешанной эстафетой в непривычном формате: гонку начинали мужчины, третий и четвертый этап бежали женщины.

Золотые медали выиграла сборная Норвегии в составе Стурлы Легрейда, Йоханнеса Бё, Тирил Экхофф и Марте Ройселанн. Серебро взяли австрийцы Давид Комац, Симон Эдер, Дуня Здоуц и Лиза Тереза Хаузер, третьи – шведы Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Линн Перссон и Ханна Эберг.

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Четвертой стала сборная Украины, лишившаяся шансов на медаль на последнем огневом рубеже. Сборная России (Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева) финишировала на девятом месте. Миронова на третьем этапе ушла на два штрафных круга, всего команда использовала девять дополнительных патронов. Отставание России – 2 минуты 11 секунд.

Российские биатлонисты из-за санкций ВАДА не имеют права выступать под национальным флагом и называться сборной России. Официальное название делегации – команда СБР.

12 февраля ЧМ продолжится мужским спринтом.

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