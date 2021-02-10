Россия (вернее, выступающая без флага команда СБР) начала чемпионат мира в Поклюке плохо – с девятого места в смешанке. После феерии в Оберхофе и в общем-то стабильных эстафетных выступлений это неудовлетворительный результат, учитывая, что впереди финишировала сборная Канады, состав которой нужно гуглить.

Если честно, опасения возникли заранее, когда за несколько дней до ЧМ вспомнился формат главной смешанки сезона. Начинают мужчины, финишируют женщины – такую расстановку тестировали на Кубке мира в предыдущих сезонах, но в текущем предпочитали классический вариант. Такое впечатление, что для российских тренеров это тоже стало внезапностью. Но что для журналистов и болельщиков простительно, для них – совсем нет.

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По спортивному принципу состав на эстафету был выбран верно: заявили триумфаторов Оберхофа Александра Логинова, Эдуарда Латыпова, Светлану Миронову и Ульяну Кайшеву. Это абсолютно правильно для привычной расстановки, но не для текущей. Латыпова весь сезон накатывали на четвертый этап: Эдуард – финишер с необходимой для этого психологией. Середина эстафеты, тем более, второй этап – не его место. Как первый этап не место Логинова. Эстафету отлично начинает Матвей Елисеев, почему было не попробовать его? А Логинова не отправить на второй? Все уперлось в спортивный принцип и очередную странную несгибаемость тренеров.

Александр Логинов Фото: Getty Images

Как итог: унылое девятое место, в котором виноваты не только два штрафных круга Мироновой на стойке. Логинов начал неуверенно и затерялся в роли забойщика. Полминуты отставания на передаче – конечно, не упадническое «все пропало», но то, что может позволить дебютант на Кубке мира, а не лидер сборной на главном старте. Латыпов так заковырялся на лежке, что едва не зашел на штрафной круг, результат – уже минута и очень невнятное выступление мужчин.

«По ощущениям сегодня тяжело бежалось. На тренировках погода была совсем другая, стопроцентная влажность, мокрый снег и трасса местами под лед. Пульс больше, но по данному моменту это нормально. К следующим стартам будет легче, будем добавлять», – прокомментировал Эдуард в эфире «Матч ТВ». После антерсельвского всплеска возвращаться к высказываниям такого рода очень-очень грустно.

Миронова извинилась за свои круги, которые были очень невовремя – при успешной стрельбе Светлана могла вывести команду прямиком в борьбу за серебро. Но стрельбу Светы никогда не сможет предугадать и сама Света: это лотерея с не всегда счастливым концом.

Светлана Миронова и Эдуард Латыпов Фото: Imago

«Была очень тяжелая гонка, я не ожидала, что будет такое состояние. Хочу извиниться перед командой и болельщиками, что получилась такая стойка. Здесь достаточно коварный подход. И когда я сделала 5 выстрелов, как зачастую происходит, началось перевосстановление. Винтовка вообще не останавливалась, и не смогла закрыть две мишени», – флэш-интервью Мироновой для «Матча», в котором тоже сплошь старые методички. Коварный подход, перевосстановление – но коварный подход был у всех без исключения биатлонистов. А сборная России находилась в Поклюке две недели, но претензий нет только к Кайшевой.

Супермедальный Антхольц обнадежил, но в то же время насторожил: а вдруг они подготовились к Антхольцу, а не к чемпионату мира? Как в 2016-м, поспешив с выходом на пик формы. Запросто, это же российский биатлон. Первая гонка не дала однозначного ответа, но маятник пока двинулся в сторону грусти. Хорошо, что у Логинова и компании есть время все исправить.

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