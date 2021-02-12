Самую древнюю разновидность биатлона обнаружили на территории современной Норвегии. 5000 лет назад первобытные люди по традиции оставили на скалах рисунки для потомков. Северяне изобразили человечков, обутых во что-то похожее на лыжи, с копьями в руках, которые предназначались для животных.

На заснеженных землях лыжи отлично сочетались с оружием в рамках охоты и местных разборок. В скандинавской мифологии, например, есть отдельный персонаж под это дело. Улль (привет Бьорндалену), пасынок Тора, представлен мастером стрельбы из лука и бега на лыжах.

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Уле-Айнар Бьорндален Фото: SID

Микс лыж и стрельбы долго не воспринимался как спортивное увлечение. Первое адекватное соревнование организовали только в 1768-м: шведские и норвежские пограничники съезжали с небольшого склона и стреляли по мишеням с расстояния 40-50 шагов.

Но развитие все равно двигалось медленно: первый биатлонный клуб в Норвегии открылся лишь спустя столетие. Толчок придал Оскар Вергеланд. Офицер любил погонять на лыжах и считал, что в них скрывается серьезный военный потенциал. Вергеланд издал учебник для норвежских военных, где описывались упражнения для лыжников и техника бега.

С 1912 года в Осло проводился ежегодный турнир среди солдат. Формат отдаленно напоминал индивидуальную гонку: 17 километров по трассе, огневые рубежи, штрафные минуты за промахи. Военную направленность выдавали детали. Стрелять приходилось по мишеням в виде контура человека, а перед финишем спортсмены метали ручные гранаты.

В других европейских странах подхватили тенденцию: в Первой мировой войне солдаты с обеих сторон часто сражались на лыжах и с ружьем за спиной. На территории России распространение биатлона (тогда это называли военно-лыжным делом) произошло уже после войны.

Благодаря программе всеобщего военного обучения чуть больше чем за год в стране подготовили 87 лыжных рот. Как и в Норвегии, запустили соревнования среди частей. Солдаты Красной армии участвовали в гонке патрулей – командной дисциплине на 30 километров с огневыми рубежами.

Биатлон стремительно набирал популярность в Европе и Северной Америке и даже попал в программу первой зимней Олимпиады в 1924-м. Из-за явного военного характера дисциплина считалась демонстративной, но участники все же получили медали.

На Олимпиаде-1924 сборная Италии не добралась до финиша из-за плохой погоды Фото: Getty Images

В гонке патрулей в Шамони участвовали шесть сборных. Система была довольно простой. Каждая команда стартовала отдельно с интервалом в три минуты. Патруль состоял из четырех человек, поэтому финишировать должны были все: старший и младший офицеры плюс два рядовых. В конце 30-километровой дистанции лыжников ждала стрельба – каждый промах отражался на итоговом времени.

Финны поразили больше всех мишеней, но упустили победу – швейцарцы стреляли хуже, зато бежали быстрее. Именно эта непредсказуемость и зацепила. На следующей Олимпиаде в биатлоне случился первый серьезный скандал: в состав участников попала сборная Германии, что очень разозлило французский патруль. Военные из Франции помнили, как Германия развязала Первую мировую, и до последнего отказывались бежать рядом с немцами.

Соревнования военных патрулей проводились на Олимпиадах в 1936-м и 1948-м, но потом пропали из календаря из-за пацифистских настроений в мире. Стрелять по человеческим силуэтам после двух кровопролитных войн казалось негуманным.

Биатлон вернулся на Олимпийские игры в 1960 году уже как официальный вид спорта. Сочетание лыж и стрельбы отнесли к международной федерации пятиборья, установили основные правила, а в 1958-м провели первый чемпионат мира, в который поместилась только мужская индивидуалка.

Некоторые из участников были военными, которые застали гонки патрулей. Участник ВОВ Дмитрий Соколов пробежал дистанцию быстрее всех 27 соперников, но промахнулся аж 11 раз и закончил девятым.

Время идет, биатлон развивается, и уже ходят разговоры, что индивидуальную гонку нужно исключить из программы, так как она занимает слишком много эфирного времени и не удерживает внимание зрителей. Они явно забыли, с чего все начиналось – гонки военных патрулей длились в среднем по пять часов.

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