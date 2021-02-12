Бывший тренер сборной России по биатлону Валерий Медведцев оценил работу лидера команды Александра Логинова в смешанной эстафете на чемпионате мира. Российские биатлонисты заняли девятое место.

– Мы очень внимательно смотрели эту гонку вместе с моей женой Ольгой, и нам обоим показалось, что Саша несколько поплотнел. В его движениях не было резкости. Складывается впечатление, что он не сумел подвести себя к этому старту. На этапе Кубка мира в Антхольце Логинов смотрелся лучше, но там он всегда хорошо бежит, как и многие другие наши спортсмены. А вот сейчас, как мне кажется, он изменился даже внешне.

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То ли слегка поправился, то ли проделал слишком много силовой работы, переработал со штангой. А это всегда ведет к ухудшению скоростных качеств. В таких случаях спортсмен пытается компенсировать недостаток скорости стрельбой, а стрельба не идет, потому что не хватает функциональной подготовки.

– Может быть, причина заключается в том, что из-за пандемии Логинов оказался фактически изолирован от своего личного тренера и провел большую часть сезона, работая в одиночку?

– Возможно. В биатлоне спортсмену постоянно нужен взгляд со стороны. И на рубеже, и в техническом плане на трассе во время бега. Надо видеть, как спортсмен идет в подъем, как отрабатывает те или иные участки, как действует на рубеже, какие совершает ошибки. Любая оплошность очень быстро заучивается, если сразу ее не корректировать, – цитирует Медведцева RT.

Логинов выступал на первом этапе смешанки, дальше бежали Эдуард Латыпов, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

12 февраля Александр будет защищать титул чемпиона мира в спринте. Eurosport.ru проведет текстовую трансляцию в 16:30.

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