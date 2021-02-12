Мартин Понсилуома стал победителем спринтерской гонки на чемпионате мира. Швед избежал промахов на двух огневых рубежах и показал время 24 минуты 41,1 секунды.

Вторым стал француз Симон Дестье (0 промахов, отставание – 11,2 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмильен Жаклен (1 промах, +12,9 секунды).

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Лучшим из россиян стал Эдуард Латыпов (1 промах, +33,3 секунды), занявший 10-е место: он шел лидером гонки после первого огневого рубежа, но промах на стойке лишил шансов на медали.

Александр Логинов не защитил титул чемпиона – во время стрельбы стоя у него возникли проблемы с винтовкой. Он 26-й с 2 промахами. Карим Халили не попал в топ-60 и не выступит в гонке преследования.

Чемпионат мира по биатлону продлится до 21 февраля.

13 февраля пройдет спринт у женщин.

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