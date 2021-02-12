Российские биатлонисты неудачно выступили в спринте чемпионата мира. Лучшим стал Эдуард Латыпов, который замкнул десятку, у Александра Логинова возникли проблемы с винтовкой, Карим Халили не попал в топ-60.

«Можно сколько угодно говорить про шанс у Латыпова, но тот же Йоханнес Бё пришел пятым с двумя промахами. С такими, как Эдуард, надо работать – это балбес.

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Много было таких, кто сначала бросался и лидировал, а в итоге проигрывал очень много. В мое время тренеры останавливали тебя и кричали, чтобы ты шел спокойнее. Нужно оставить силы на финиш, а не мчаться сломя голову.

Ждал от Логинова большего. Опыта не хватает у Саши. Как можно было лидеру в таком состоянии подойти к гонке? Это все от неправильной подготовки и, как следствие, функциональной неготовности спортсмена. Нужно отдыхать», – цитирует Тихонова «СЭ».

Мартин Понсилуома стал победителем спринтерской гонки: он избежал промахов на двух огневых рубежах и показал время 24 минуты 41,1 секунды.

Вторым стал француз Симон Дестье (0 промахов, отставание – 11,2 секунды), замкнул тройку лучших его соотечественник Эмильен Жаклен (1 промах, +12,9 секунды).

13 февраля пройдет спринт у женщин.

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