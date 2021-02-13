Норвежские биатлонисты не завоевали медалей мужского спринта на чемпионате мира 2021 года в Поклюке и пожаловались, что во время гонки у них замерзали руки. О проблемах заявили Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд.

«Я даже не сумел снять лыжи после финиша – так сильно замерзли пальцы. А еще не чувствуешь спусковой крючок, и это самое странное. Так что очень рад, что закрыл все мишени на стойке, но я вообще не чувствовал спусковой крючок. Можно взять перчатки потолще, но не факт, что это пойдет на пользу стрельбе.

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Поэтому остается надеяться, что ты не замерзнешь. Сегодня не получилось. Можно засунуть палец в нужное место, подходя к стрельбищу. Другие советы примем с благодарностью», – заявил младший Бё в комментарии TV2, не удержавшись от шутки.

Легрейд взял на стадион две пары перчаток, но толстые промокли после пристрелки, и на гонку пришлось выходить в тонких.

«Приходилось работать на трассе чуть больше, чтобы удержать тепло, и периодически встряхивать руки. Хуже всего было на лежке, потому что я не чувствовал спусковой крючок. Мне пришлось нажимать сильнее, и я потратил на восемь секунд больше, чем обычно», – цитирует биатлониста Dagbladet.

Гонку выиграл швед Мартин Понсилуома, серебро и бронзу взяли французы Симон Дестье и Эмилен Жаклин.

Бё финишировал пятым, Легрейд – седьмым.

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