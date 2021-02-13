Норвежские биатлонисты не завоевали медалей мужского спринта на чемпионате мира 2021 года в Поклюке и пожаловались, что во время гонки у них замерзали руки. О проблемах заявили Йоханнес Бё и Стурла Холм Легрейд.
«Я даже не сумел снять лыжи после финиша – так сильно замерзли пальцы. А еще не чувствуешь спусковой крючок, и это самое странное. Так что очень рад, что закрыл все мишени на стойке, но я вообще не чувствовал спусковой крючок. Можно взять перчатки потолще, но не факт, что это пойдет на пользу стрельбе.
Поэтому остается надеяться, что ты не замерзнешь. Сегодня не получилось. Можно засунуть палец в нужное место, подходя к стрельбищу. Другие советы примем с благодарностью», – заявил младший Бё в комментарии TV2, не удержавшись от шутки.
Легрейд взял на стадион две пары перчаток, но толстые промокли после пристрелки, и на гонку пришлось выходить в тонких.
«Приходилось работать на трассе чуть больше, чтобы удержать тепло, и периодически встряхивать руки. Хуже всего было на лежке, потому что я не чувствовал спусковой крючок. Мне пришлось нажимать сильнее, и я потратил на восемь секунд больше, чем обычно», – цитирует биатлониста Dagbladet.
- Гонку выиграл швед Мартин Понсилуома, серебро и бронзу взяли французы Симон Дестье и Эмилен Жаклин.
- Бё финишировал пятым, Легрейд – седьмым.