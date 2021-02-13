На чемпионате мира-2021 в словенской Поклюке состоялась женская спринтерская гонка. Победу одержала норвежка Тирил Экхофф, закрывшая все 10 мишеней и показавшая время 21 минуту 18.7 секунды. Серебро у Анэ Шевалье из Франции (+12.0; 1 промах), тройку призеров замкнула белоруска Анна Сола (+14.4; 0).

Сборная России провела спринт неудачно. Лучшей стала Ирина Казакевич, которая не закрыла только самую последнюю мишень и на финише показала 19-й результат (1:19.6). Ульяна Кайшева с 2 промахами стала 36-й, Евгения Павлова с 2 – 51-й. Светлана Миронова с 6 осечками не попала в топ-60 и осталась без гонки преследования.

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  • Ранее в мужском спринте победу одержал швед Мартин Понсилуома.
  • 14 февраля в Поклюке пройдут две гонки преследования.

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