Белорусский биатлон не теряет позиций после ухода Дарьи Домрачевой – четырехкратной олимпийской чемпионки и одной из лучших спортсменок в истории страны. Конечно, белоруски сияют не так, как в свое время Даша, но уровень держат: в начале сезона блеснула Динара Алимбекова с подиумной серией и победой, а на чемпионате мира бронзу в спринте взяла Анна Сола.

Биатлонистка чисто прошла оба огневых рубежа и ушла со стойки с первым временем, опережая Тирил Экхофф, Анаис Шевалье-Буше и Дениз Херманн. Соле ожидаемо не хватило скорости, чтобы сохранить золото: на финише она уступила 14,4 секунды норвежке и 2,4 – француженке. Но с третьей позиции ни одна соперница ее не потеснила.

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Анна родилась в Витебской области, 16 февраля ей исполнится 25 лет. Она не была на слуху в ровной и довольной скромной белорусской команде, выстреливающей точечно, но ее имя стало узнаваемо в связи с гражданской позицией, отличной от других сборников. В январе Сола не подписала письмо спортсменов в поддержку Александра Лукашенко – провластную бумагу, созданную в противовес письму Белорусского фонда спортивной солидарности.

Для понимания, что это за письмо: футболистов «Лиды» грозились лишить финансирования, если они не поставят подписи, а подписавших его тренеров наградили медалью «За трудовые заслуги». Фамилия нападающего «Спутника» Виктора Лагутина оказалась в списке, но он сказал, что ничего не подписывал.

А биатлонисты сборной Беларуси подписали – в том числе натурализованные россияне Аделина Сабитова, Ирина и Елена Кручинкины, Никита Лобастов. Фамилии Солы в списке не было, и она стала героиней для белорусов, протестующих против режима Лукашенко. Других спортсменов, мягко говоря, не поняли.

Анна Сола Фото: Imago

Это стало известно утром 16 января, а днем биатлонистки бежали эстафету в Оберхофе. Солу поставили на третий этап, и он получился настолько мощным, что Кручинкина ушла в гонку первой. Белоруски заняли второе место, а Сола расплакалась после финиша своего этапа.

Теперь она выиграла личную бронзу чемпионата мира, и это главная медаль ее карьеры на данный момент. Ранее Сола становилась чемпионкой мира среди юниоров в эстафете (2015) и бронзовым призером чемпионата Европы в миксте (2019). До Поклюки-2021 она не поднималась на подиум Кубка мира, лучшим местом было четвертое.

Анна Сола с бронзой чемпионата мира-2021 Фото: Getty Images

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