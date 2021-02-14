В 2009 году мир был другим: евро стоил 45 рублей, социальная сеть ВКонтакте только начинала существование, а в России поощряли употребление допинга и верили в заговор. Хотя стоп – если говорить о последнем, разве что-то изменилось? Неужели можно говорить об этом сейчас, когда русский спорт отбывает двухлетний бан без флага и гимна на крупных международных стартах? За Сочи и мошенничество с базой данных московской антидопинговой лаборатории.

Оказывается, можно. К 2021 году Россия постепенно учится нетерпимости к допингу: министерство спорта рекомендует не назначать на государственные посты бывших допингистов, а соцсети при очередном пойманном на запрещенке не кидаются строчить про проклятых натовцев, которые лишили очередной медали великого русского спортсмена. Наоборот – следует почти равнодушный вздох и фраза вроде «никогда такого не было и вот опять». Конечно, адепты антироссийского заговора среди спортивных болельщиков есть, но их осталось слишком мало. А вот 12 лет назад такими были примерно все.

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Самый показательный допинговый кейс с участием России – эритропоэтиновое дело Альбины Ахатовой, Екатерины Юрьевой и Дмитрия Ярошенко: аббревиатура АЮЯ с тех пор вошла в обиход и стала нарицательной. Накануне чемпионата мира 2009 года в неизведанном южнокорейском Пхёнчхане в медиа появилась информация о трех положительных допинг-пробах в сборной России по биатлону. Инсайдеров тогда тоже не водилось, поэтому фамилий пришлось ждать несколько дней.

Альбина Ахатова и Екатерина Юрьева Фото: Getty Images

Реакция фанатов российского биатлона была однозначной. Никто не допускал, что биатлонисты принимали эритропоэтин: все свято верили, что их оклеветали иностранцы, президент IBU Андерс Бессеберг или недавно вступивший в должность Барак Обама. В крайнем случае – обманули спортивные чиновники. На фанатских форумах собирали подписи в поддержку невинно оклеветанных, и люди вписывались целыми семьями, включая прабабушек на глубокой пенсии и пятилетних детей, которые уже полюбили биатлон и уверены, что «наших ущемляют».

«Хладнокровно и недвусмысленно наших спортсменов, да и весь наш спорт, в который раз уже окунули в грязь, – гласил текст письма в адрес Дмитрия Медведева и Владимира Путина (да, в 2009-м – именно в таком порядке). – Лидеров сборной – Екатерину Юрьеву, Альбину Ахатову и Дмитрия Ярошенко – публично обвинили в приеме запрещенных препаратов, и они были вынуждены покинуть корейский Пхёнчхан за два дня до старта состязаний.

Дмитрий Ярошенко Фото: Getty Images

Победа должна даваться самому ловкому, самому сильному, самому целеустремленному. Однако же почему раз за разом в подобных скандалах удивительным образом оказываются замешаны российские спортсмены? Почему они должны страдать из-за политических интриг и жажды некоторых людей нажиться на спорте? Мы всецело уверены, что ни один из обвиненных биатлонистов не рискнул бы смыслом всей своей жизни, своей карьерой, осознано принимая запрещенные препараты».

Перед чемпионатом мира Юрьева шла лидером общего зачета, укрепившись в желтой майке после победного масс-старта в Антхольце. Его сложно забыть – идущая первой Магдалена Нойнер промахнулась на последней стойке пять раз, а Екатерина чисто закрыла в гонке все 20 мишеней. Казалось, это начало великой эры, но получилось начало великого допингового кошмара. Правда, фанаты российского биатлона так и не поверили в умысел Юрьевой – изготовили на заказ копию «БХГ» и подарили биатлонистке. На Кубке была выгравирована надпись «Кубок истины. Екатерине Юрьевой – королеве биатлона». Иронично – особенно сейчас, зная, что Катя попалась на эритропоэтине во второй раз и получила уже восемь лет дисквалификации.

Мракобесие болельщиков понятно: они ретранслировали то, что им показывали и рассказывали по телевизору и на еще немногочисленных интернет-сайтах. Прислушивались к биатлонистам и другим околоспортивным спикерам. СБР в дежурном релизе пообещал наказать виновных, но в ответ слышалось: «Как? Своих же? Наказать? Бросить?» Глава ЦСКА по зимним видам спорта Алексей Шадрин заявил, что Юрьева и Ахатова останутся офицерами-военнослужащими клуба, старший тренер мужской сборной Владимир Аликин назвал допинговый скандал спланированной акцией против России.

«Последние два сезона русская команда резво побежала, что вызвало неудовольствие конкурентов. Для прохождения допинг-тестов наших спортсменов будили среди ночи накануне гонок. Попробуйте Бьорндалена среди ночи поднять – скандал будет страшенный. Думаю, это спланированная акция по устранению наших лидеров», – отметил Аликин.

На ЧМ-2009 женская четверка без Ахатовой и Юрьевой выиграла эстафету – это было довольно нервно и пронзительно, все решалось на последней стрельбе, и именно в той гонке родилось бессмертное губерниевское «Скачи, Зайка, скачи» в адрес Ольги Зайцевой. Все бы ничего, но биатлонистки посвятили победу пойманным на допинге подругам. «Думаю, логично будет посвятить эту победу Ахатовой и Юрьевой. Надеюсь, что сегодняшний успех России добавит им положительных эмоций. Пусть это прозвучит несколько банально, но мы доказали, что нашу команду нельзя ничем сломить», – заявила Ольга Медведцева, которая сама отбыла допинговую дисквалификацию.

Зайцева, Медведцева, Слепцова, Булыгина Фото: Getty Images

Все-таки сейчас российские спортсмены не посвящают победы коллегам, забаненным за ЭПО: это воспринялось бы как нонсенс и полное неуважение к антидопинговой культуре. На пользу пошла синхронизация с мировыми онлайн-медиа – слова каждого условного Себастьяна Самуэльссона переведены со шведского на русский через пять минут после появления в Expressen и Aftonbladet. Для полного излечения от допинга недостаточно перестать колоть спортсменам эритропоэтин и начать сгонять им вес чем-то отличным от фуросемида. Нужно еще полностью изменить умы людей, и по сравнению с 2009-м Россия сделала огромный шаг вперед.

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