На чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоялась мужская гонка преследования. 12,5-километровую дистанцию быстрее всех пролетел Эмильен Жаклин из Франции. Он завершил гонку за 30 минут 18,7 секунды, не допустив ни промаха.
Вторым к финишу прикатил представитель Швеции Себастьян Самуэльссон (+7,3; 0 промахов). Бронзовая медаль досталась Йоханнесу Бё из Норвегии (+8,1; 2 промаха).
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Российские спортсмены отыграть гандикап спринта не смогли. Эдуард Латыпов пришел с двумя промахами седьмым. Александр Логинов (4 промаха) и Матвей Елисеев (3 промаха) расположились на 16-й и 17-й позициях.
- Эмильен Жаклин защитил титул чемпиона мира в пасьюте, а Йоханнес Бё снова остался без золота. У норвежского лидера Кубка мира по-прежнему 0 золотых медалей в пасьютах на ЧМ.
- Следующая гонка чемпионата мира по биатлону – женский пасьют, который состоится 14 февраля в 17:30.
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