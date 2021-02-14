На чемпионате мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке, состоялась мужская гонка преследования. 12,5-километровую дистанцию быстрее всех пролетел Эмильен Жаклин из Франции. Он завершил гонку за 30 минут 18,7 секунды, не допустив ни промаха.