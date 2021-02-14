Биатлонистка сборной Норвегии Тирил Экхофф взяла третье золото на чемпионате мира-2021 в Поклюке. Она победила в женской гонке преследования на 10 километров.

30-летняя биатлонистка первой ушла на дистанцию с отрывом в 12 секунд от соперниц и подтвердила превосходство в пасьюте. Экхофф допустила два промаха на стрельбище и финишировала с результатом 30:38,1 минуты.

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Серебро – у австрийки Лизы-Терезы Хаузер. Она также ушла на один штрафной круг и отстала от Тирил на 17,3 секунды. Бронзу взяла вице-чемпионка спринта Анаис Шевалье-Буше. Француженка ушла с последней стойки на второй позиции, проиграла Хаузер на лыжне и уступила победительнице 33 секунды.

Лучшей из русских биатлонисток стала Ирина Казакевич. Она стартовала с 19-й позиции, допустила три промаха на стрельбе и приехала на 23-м месте пасьюта.

Бронзовый призер спринта Анна Сола из Беларуси дважды промазала на каждом огневом рубеже и с восемью штрафными кругами закончила дистанцию 26-й.

Экхофф завоевала третье золото на ЧМ-2021. Она в составе норвежской сборной выиграла смешанную эстафету и победила в спринтерской гонке.

Всего для Тирил это девятая победа на чемпионатах мира. Поклюка – самый успешный турнир норвежки, ранее она брала по две высшие награды в Холменколлене-2016, Эстерсунде-2019 и Антерсельве-2020.

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